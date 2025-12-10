Fudbaleri Real Madrida Dani Karvahal, Alvaro Kareras i Endrik suspendovani su na dve utakmice zbog ponašanja prema sudijama u meču 15. kola španske Primere protiv Selte, saopštila je tamošnja Disciplinska komisija.
ZBOG PONAŠANJA PREMA SUDIJAMA: Trojica fudbalera Real Madrida suspendovana na dve utakmice
Kareras je isključen u nadoknadi vremena u nedeljnoj utakmici, koju je madridski tim izgubio na svom terenu od Selte (0:2).
Real Madrid je tako utakmicu završio sa devetoricom igrača, pošto je pre Karerasa isključen i Fran Garsija u 64. minutu, a Garsija je zbog dva žuta kartona dobio jednu utakmicu suspenzije.
Crveni karton dobio je i Endrik, koji nije ulazio u igru, zbog pritužbi sa klupe, dok je Karvahal, koji nije igrao zbog povrede, suspendovan zbog nedostatka poštovanja prema sudijama u hodniku posle meča.
Real Madrid se nalazi na drugom mestu Primere sa četiri boda zaostatka u odnosu na vodeću Barselonu.
U narednom kolu Real Madrid gostuje Alavesu, a zatim 20. decembra u poslednjem ovogodišnjem meču dočekuje Sevilju.
(Beta)
