Slušaj vest

Kareras je isključen u nadoknadi vremena u nedeljnoj utakmici, koju je madridski tim izgubio na svom terenu od Selte (0:2).

Real Madrid je tako utakmicu završio sa devetoricom igrača, pošto je pre Karerasa isključen i Fran Garsija u 64. minutu, a Garsija je zbog dva žuta kartona dobio jednu utakmicu suspenzije.

Crveni karton dobio je i Endrik, koji nije ulazio u igru, zbog pritužbi sa klupe, dok je Karvahal, koji nije igrao zbog povrede, suspendovan zbog nedostatka poštovanja prema sudijama u hodniku posle meča.

Real Madrid se nalazi na drugom mestu Primere sa četiri boda zaostatka u odnosu na vodeću Barselonu.

U narednom kolu Real Madrid gostuje Alavesu, a zatim 20. decembra u poslednjem ovogodišnjem meču dočekuje Sevilju.

(Beta)

Ne propustiteFudbalŠOK U 90. MINUTU! Pogledajte kako je Kopenhagen pobedio Viljareal!
profimedia-1058225982.jpg
FudbalAJAKS GUBIO DVA PUTA, PA POBEDIO KARABAG! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! VIDEO
profimedia-1058227928.jpg
FudbalOBRUKALI SE ZA SVE PARE! Kakav amaterizam: Igraju Ligu šampiona, a pred meč pustili humnu Lige Evrope!
profimedia-1058214181.jpg
FudbalSPEKTAKL U MADRIDU: Muk na Bernabeu, Haland za potpuni preokret! Arsenal gazi
profimedia-1058243928.jpg

Marko Arnautović trenira pred Šturm Izvor: Kurir