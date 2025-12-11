Slušaj vest

Legendarni paragvajski fudbaler, Apolinar Paniagua, spletom nesrećnih životnih okolnosti našao se na samom dnu.

Čovek koji je svojim fudbalskim umećem sredinom sedamdesetih godina oduševljavao svoje sunarodnike, danas je beskućnik i preživljava tako što po ulici skuplja plastične flaše.

Nesrećni Paniagua (79) spava na klupama u parku u rodnom Jaguaronu, dok njegovi sinovi žive u luksuznim vilama, piše "Prosport".

"Odmah sam znao ko je on. On je bio naš ponos, pravi ratnik na fudbalskom terenu. Sada ga je svet zaboravio. Doneo sam mu hranu i ćebe, nisam mogao bezbrižno da gledam kako takav čovek propada. Rekao mi je da ponekad skuplja plastične flaše da kupi hleb", rekao je jedan stanovnik Jaguarona koji je mnogo puta pomogao bivšem asu.

Paniagua je napustio svoju porodicu. Njegovi sinovi žive u istom gradu, ali nemaju nikakav kontakt sa ocem, a razlozi udaljavanja nisu poznati. Mnogi smatraju da je sam svojim ponašanjem narušio odnose sa članovima porodice, dok drugi veruju da se nezadovoljstvo i ogorčenost akomuliralo godinama.

"Nekim ljudima jednostavno ne možeš pomoći, koliko god želeo", rekao je jedan poznanik slavnog fudbalera.

Paniagua je tokom karijere nastupao u klubovima u Paragvaju, Čileu, Kolumbiji, Meksiku i Ekvadoru, a sa Milionarisom je 1972. godine bio šampion Kolumbije.

