Real je, posle dobrog starta sezone, upao u rezultatsku krizu, a nakon poraza od Mančester sitija na stadionu Santjago Bernabeu, Ćabi Alonso je poručio da nije sve tako crno.

- Rezultati su takvi kakvi jesu, vaše tumačenje, medija, je druga stvar. Ovo nije nova situacija, moramo živeti sa njom. Moramo se suočiti sa njom smireno, odgovorno i samokritično, ali znajući da se stvari mogu promeniti. Sve prođe. Uprkos rezultatu, video sam pozitivne stvari. Još uvek smo u igri - rekao je Alonso.

"Kraljevski klub" je u 6. kolu Lige šampiona imao prednost od 28. minuta kada je Rodrigo bio strelac, ali je već do poluvremena došlo do preokreta zahvaljujući golovima Nika O'Rajlija i Erlinga Halanda u 45. i 43. minutu.

Navijači su pokazali svoje nezadovoljstvo.

- Normalno je čuti zvižduke, tu nema ništa novo, to se može desiti kada ne pobeđuješ kod kuće. Ali bilo je trenutaka kada su nas navijači podržavali, davali nam energiju. Možemo razumeti i prihvatiti zvižduke na kraju, jer je pritisak ovde apsolutan. Želimo da promenimo stvari i fizički i mentalno. Još je dug put pred nama. Ovo je duga sezona i stvari se mogu promeniti u kratkom vremenskom periodu.

