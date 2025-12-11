Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Austrije - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18:45, igraju u Gracu protiv Šturma u okviru šestog kola grupne faze Lige Evrope.

Veliki broj navijača Crvene zvezde uveliko je stigao u pokrajinu Štajerske, a dolazak simpatizera iz inostranstva očekuje se u toku današnjeg dana.

Prema pisanju austrijskih medija, procena policije iz Graca je da će danas u tom gradu biti više od 4.000 Delija. Iz Beograda je u Austriju stiglo 1.100 navijača, koji su sinoć prodefilovali ulicama grada pevajući Zvezdine pesme. Povećan broj pripadnika policijskih snaga bio je vidljiv, međutim na ulicama Graca nije se desio ni najmanji incident. Oko 500 Delija protutnjalo je glavnim ulicama Graca uz pesme sa severne tribine.

Organizovan skup Delija pred polazak na utakmicu biće održan na glavnom gradskom trgu, “Hauptplatzu”, gde će se navijači tradicionalno okupiti pre zajedničkog odlaska na stadion.

Okupljanje je zakazano za 15.00 časova, posle čega će kolona navijača, u organizovanom tradicionalnom korteu, zajedno krenuti ka stadionu "Merkur Arena", kako bi pružila snažnu podršku fudbalerima Crvene zvezde u još jednom važnom evropskom izazovu.