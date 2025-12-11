Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u sredu u Madridu ekipu Reala rezultatom 2:1.

"Ovde je teško igrati. Četiri ili pet naših fudbalera je prvi put igralo na ovom stadionu. Moramo da budemo zadovoljni pobedom u Madridu. Imamo 13 bodova i sve je u našim rukama da na kraju završimo među osam najboljih klubova. To je cilj, a pobeda u Madridu posle poraza od Bajera je jako dobra", rekao je Gvardiola.

On je potom pohvalio pojedine igrače Mančester sitija.

"Mateus Nunjes je bio dobar. Bernardo Silva takođe, Rajan Čerki je prvi put ovde igrao. Niko O'Rajli - neverovatna utakmica. Žeremi Doku nam je puno pomogao u mnogim segmentima. Krenuli smo greškom, očekivao sam da će nas napasti, ali povukli su se i bilo je teško da pronađemo ritam. Međutim, uzeli smo tri boda", dodao je Gvardiola.

Gvardiola je istakao da Real ima kvalitetne igrače.

"Rodrigo, Vinisijus, Belingem - to su sjajni igrači. Njihova brzina u napadu za nas je bila velika pretnja. Zato nismo mogli da igramo visoko, morali smo da budemo potpuno posvećeni odbrani. Tu možemo da napredujemo", istakao je Gvardiola.

On je odgovorio na pitanje novinara da li Mančester siti može da osvoji Ligu šampiona.

"Nismo još spremni. Bićemo bolji u februaru. Igrali smo ovde i ranije, bili smo bolji, ali smo izgubili. Imamo još dosta prostora za napredak", zaključio je Gvardiola.

Mančester siti se trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli LŠ sa 13 bodova.

Kurir sport