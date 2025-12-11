Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Austrije - Aleksandar Radonić

Stadion Šturma iz Graca "Merkur Arena" više je nego zanimljivo fudbalsko zdanje.

Stadion se nalazi u južnom delu grada Graca, u kvartu Libenau.

Kapacitet "Merkur Arene" iznosi 16.364 gledalaca i veoma je akustična. Nema atletsku stazu, što ostavlja pravog fudbalskog borilišta. Šturm ovaj stadion deli sa gradskim rivalom klubom Grazer AK, ili kod nas poznatijim pod imenom GAK.

Stadion je izgrađen između 1995. i 1997, a svečano je otvoren 9. jula 1997. Na ovaj stadion potrošeno je 20.000.000 evra, a glavni konstruktori bili su arhitekti iz grupe "Team A Graz" — Jerg Valmiler, Ditrih Eker, Herbert Misoni i Franc Ciharc. Prva utakmica koja je na njemu odigrana bila je derbi starih gradskih rivala: Grazer AK - Šturm (0:4).

Prvobitno stadion je nosio ime Arnold Švarceneger, po poznatom glumcu iz Holivuda, koji je rođen u okolini Graca. Međutim, posle političkih kontroverzi vezanih za Švarcenegera i njegove odluke kao guvernera Kalifornije, on je 2005. povukao pravo korišćenja svog imena. Stadion je 2006. dobio ime UPC-Arena, a od 2016. nosi današnje ime Merkur Arena (naziv prema sponzoru).

Razlog za ovakvu odluku Švarcenegera leži i činjenici da je kao guverner Kalifornije potvrdio izvršenje smrtne kazne nad izvesnim Stanliom “Tukijem” Vilijamsom, što je u Austriji , gde je smrtna kazna zakonom zabranjena, izazvalo veliku kritiku. Gradske vlasti u Gracu najavile su da će razmotriti uklanjanje njegovog imena sa stadiona, a Švarceneger se tada naljutio u sam povukao dozvolu, uz obrazloženje da neće dozvoliti da se njegovo ime koristi u političke svrhe, niti da bude predmet “političkih manipulacija”.

Valja istaći da stadion u Gracu ima i počasno ime, a ono je posvećeno Ivici Osimu, nekadašnjem treneru Partizana i reprezentacije Jugoslavije. Ivica Osim je legenda Šturm i grada Graca, čovek koji je kao trener preporodio klub tokom devedesetih godina prošlog veka, osvojio dve titule prvaka Austrije, uveo klub u Ligu šampiona, stvorio prepoznatljiv i uspešan stil igre, postao najvoljenija i najuticajnija ličnost u istoriji Šturma. Za života, ali i posle smrti Osim je u Austriji stekao status fudbalskog filozofa i apsolutne legende.

Zbog ogromnog poštovanja koje u Gracu uživa, grad i klub su nakon njegove smrti 2022. godine odlučili da zadrže na njega trajnu uspomenu, tako što su stadionu po njemu dali počasno ime. On je simbol identiteta kluba i grada Graca. I danas žitelji Graca vole da kažu:

Šturm je postao veliki, jer je Osim došao u Grac.

Merkur Arena je najveći i najmoderniji stadion u Gracu, što ga čini ključnim za fudbal i sportske događaje u gradu. Pre izgradnje Merkur Arene, Šturm je dugi niz godina igrao na starom stadionu Gruabn — od 1919. do 1997. — koji je bio jednostavniji, statičan, s pretežno stajaćim mestima.

Pored fudbalskih utakmica stadion ima i prateće sadržaje, pa se koristi i za druge događaje — seminare, firme, evente, ne samo fudbalske utakmice.

Grad Grac je prema informacijama iz 2025. pripremio studiju izvodljivosti za proširenje i modernizaciju stadiona. Cilj je da stadion zadovolji zahteve za utakmice u domaćem prvenstvu, UEFA takmičenjima kao što je Liga šampiona, pa i za mečeve reprezentacije Austrije.

Prema planu, kapacitet bi se nakon rekonstrukcije mogao povećati, sa sadašnjih nešto više od 16.000 na oko 20.000 sedišta za međunarodne utakmice.

Nedavno urađena studija izvodljivosti pokazuje da bi potpuna modernizacija i proširenje stadiona, da postane pogodan za međunarodne utakmice po UEFA standardima, koštala oko 150 miliona evra. Grad Grac planira da izdvoji oko 30 miliona evra, ostatak od oko 120 miliona evra mora da dođe iz drugih izvora — od države, investitora i klubova.

