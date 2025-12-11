Slušaj vest

Izuzetno zanimljivo bilo je na konferenciji za medije koju je proslavljeni trener Žoze Murinjo održao nakon trijumfa Benfike u Ligi šampiona.

Murinjo je na konferenciju došao sa rancem, a novinare je zanimalo šta se nalazi u njemu.

"Posebni" je otkrio da je u pitanju dres protivničkog fudbalera Skota Mektominija.

"Ovo u torbi je moje. U pitanju je dres Skota Mektominija. Ja sam ga uveo u svet fudbala, stavio sam Pola Pogbu u Mančesteru na klupu zbog njega. Najmanje što je mogao je da mi pokloni dres", otkrio je uz osmeh Murinjo.

I zaista, sjajni fudbaler je u seniorskoj konkurenciji debitovao upravo kod Murinja u Junajtedu. U 35. kolu u sezoni 2016/17. Žoze ga je uveo u igru u finišu meča, a onda mu je u poslednjem kolu pružio priliku da odigra celu utakmicu.

Ipak, Mektomini je pravi procvat doživeo tek kada je napustio Junajted. Prošle sezone bio je najbolji igrač Serije A i predvodio je Napoli do šampionske titule.

