MURINJO BRILJIRAO NA KONFERENCIJI! Zbog njega sam Pogbu gurnuo na klupu, to je najmanje što je mogao da uradi za mene!
Izuzetno zanimljivo bilo je na konferenciji za medije koju je proslavljeni trener Žoze Murinjo održao nakon trijumfa Benfike u Ligi šampiona.
Murinjo je na konferenciju došao sa rancem, a novinare je zanimalo šta se nalazi u njemu.
"Posebni" je otkrio da je u pitanju dres protivničkog fudbalera Skota Mektominija.
"Ovo u torbi je moje. U pitanju je dres Skota Mektominija. Ja sam ga uveo u svet fudbala, stavio sam Pola Pogbu u Mančesteru na klupu zbog njega. Najmanje što je mogao je da mi pokloni dres", otkrio je uz osmeh Murinjo.
I zaista, sjajni fudbaler je u seniorskoj konkurenciji debitovao upravo kod Murinja u Junajtedu. U 35. kolu u sezoni 2016/17. Žoze ga je uveo u igru u finišu meča, a onda mu je u poslednjem kolu pružio priliku da odigra celu utakmicu.
Ipak, Mektomini je pravi procvat doživeo tek kada je napustio Junajted. Prošle sezone bio je najbolji igrač Serije A i predvodio je Napoli do šampionske titule.
Kurir sport