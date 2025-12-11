Slušaj vest

Crveno-beli će u 6. kolu Lige Evrope biti gost Šturmu od 18.45 časova, a ishod ove utakmice mogao bi bitno da utiče na dalje učešće srpskog kluba u drugom po rangu evropskom takmičenju i na šanse za plasman u narednu fazu.

Jedan od onih koji će uživo gledati utakmicu na stadionu "Merkur arena" u Gracu je i Milko Đurovski, legendarni fudbaler koji je veliki deo igračke karijere proveo upravo igrajući za aktuelnog šampiona Srbije.

1/12 Vidi galeriju Stadion Šturma u Gracu Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

On je za Kurir pričao o očekivanjima za utakmicu u Gracu.

- Ja, kao stari zvezdaš, uvek očekujem da će Zvezda da dobije utakmicu, mada će biti teško. Po onome što sam sada razgovarao i pitao situacija nije baš najbolja - rekao je Đurovski.

Milko Đurovski za Kurir o utakmici Šturm - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Poručio je i da veruje u uspeh crveno-belih.

- Zvezda je izgubila od Vojvodine, mislim da danas ne bi smeli da razmišljaju o porazu. Moraju da urade sve da pobede. Mislim da Zvezda može da odradi taj posao i da može da se kvalifikuje za proleće - dodao je Milko Đurovski.

Bonus video: