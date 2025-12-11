Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Austrije - Aleksandar Radonić

Pobeda ili remi otvorili bi Crvenoj zvezdi vrata eliminacione faze Lige Evrope, poraz bi samo produbio krizu na Marakani.

Zato je trener Vladan Milojević bio poprilično oprezan na konferenciji u Gracu, kada je rekao da se nikada u karijeri nije sreo sa težom situacijom, aludirajući na činjenično stanje, da van tima ima ogroman broj povređenih fudbalera na koje ne može da računa. Svestan da je meč u Gracu mnogo važan za Crvenu zvezdu, ali i za njegovu budućnost na Marakani.

1/12 Vidi galeriju Stadion Šturma u Gracu Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Baš zbog silnih povreda, iscrpljenosti i bolesti ni sam Vladan Milojević nije siguran kojih startnih 11 će izvesti večeras na teren i suprotstaviti Šturmu. Što je i priznao, rekavši da će konačnu odluku doneti pred početak utakmice.

Ono što Kurir zna, jeste da će na golu biti Brazilac Mateus. Njegove odbrane su u prethodnim utakmicama dizale Zvezdu iz teških situacija, pa neka tako bude i i Gracu.

Poslednju liniju odbrane činiće Jun Vu Seol na mestu desnog beka, dok će na suprotnoj levoj biti Nair Tiknizjan. Dvojicu centralnih štopera trebalo bi da igraju Miloš Veljković i Rodrigao.

Vezni red je enigma i tu ima najviše nepoznanica. Deluje da će na mestima dva zadnja vezna igrača biti Rade Krunić i Timi Maks Elšnik. A obzirom da Šturm igra "u rombu" gde su glavni igrači Gruzin Otar Kiteišvili i Slovenac srpskog porekla Joj Gorenc Stanković, jasno je da će Crvenoj zvezdi biti potrebna brza i hitronoga krila, da iskoriste veliki brisani prostor za kontranapade.

Logika nalaže da na krilima budu Milson levo i oporavljeni Šavi Babika desno. U sredini Mirko Ivanić, eventualno Tomas Handel. Ali... Poznavajući uvek opreznog Vladana Milojevića vrlo je moguće da na desnoj strani vidimo Milsona, a levo Ivanića. Možda i Handela i Ivanića zajedno.

1/12 Vidi galeriju Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Što se tiče napada tu trener Crvene zvezde ne bi trebalo da ima prevelike dileme. Ako se Marko Arnautović u potpunosti oporavio, onda on mora da igra od starta. Gledajući ga na treningu vidljivo je da ima ogromnu želju da zaigra u Austriji. Kao njegovog partnera treba tražiti u Brunu Duarteu, možda i Aleksandru Kataiju.

Dilema i kombinacija je mnogo. Vladan Milojević svestan je važnosti utakmice. Trijumf crveno-belima otvara vrata proleća u Evropi. A, to bi mnogo značilo za klub. Ne samo finansijski, već i sa sportskog aspekta, što bi bila velika stvar za Crveni zvezdu.

Ovo je tim Crvene zvezde za Grac u formaciji (4-2-3-1): Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Duarte, Ivanić - Arnautović.

Bonus video: