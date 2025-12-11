Slušaj vest

Čukarički je odigrao dva odlična meča, prvi na gostovanju Crvenoj zvezdi, na kojem nije rezultatski ispraćen, doživeo je poraz koji ne prikazuje pravu sliku stanja na terenu (0:3). Znali su u belo-crnom taboru da će im biti mnogo lakše ako sličnu partiju ponove u Nišu protiv Radničkog.

Tako je i bilo, i pored ranog vođstva ekipe sa juga Srbije, Čukarički je preokrenuo, na kraju došao do zaslužene i izuzetno vredne pobede, koja ih je ponovo lansirala u gornji deo tabele prilično ujednačene Super lige Srbije.

„Primili smo gol u šestom minutu, a već smo pre toga imali tri sjajne šanse da povedemo. Nije nam bilo lako u tom trenutku, ali smo pokazali karakter, nastavili da igramo svoju igru, kontrolisali smo dešavanja na terenu i vrlo brzo stigli do izjednačenja, pa je potom bilo znatno lakše. Uspeli smo i da zatvorimo sve prilaze našem golu, ujedno smo stvarali ogroman broj prilika na polovini rivala. Podatak da smo u prvom poluvremenu čak 15 puta šutnuli ka golu Radničkog dovoljno govori. Iako nismo imali prednost na poluvremenu, verovali smo sve vreme u pobedu„, kazao je Tedić.

Nekako se na „Čairu“ sve vrtelo oko visokog napadača Brđana. Postigao je izjednačujući pogodak, nad njim je skrivljen jedanaesterac, koji potom nije realizovao, postigao je i pobedonosni gol u drugom poluvremenu. Ali, najlepši potez meča dogodio se uoči izjednačujućeg pogotka, kad je Tedić zahvatio makazice i sa 15 metara pogodio prečku.

„Uh, baš mi je bilo krivo što ta lopta nije sklinznula iza leđa protivničkog čuvara mreže, sigurno bi to bio moj najlepši gol u karijeri. Ali, u nastavku te akcije imali smo još dve šanse, poklopilo mi se da iz druge donesem izjednačenje".

Ipak, nekoliko minuta kasnije Tedić nije iskoristio jedanaesterac.

„Nisam loše šutnuo, ali golman Radničkog je odlično branio, pa je skinuo i taj penal. Bilo mi je zaista krivo, dešava se da posle promašenog penala ekipa padne, ali to sa nama nije bio slučaj. Pohvalio bih i stručni štab koji nas je sve vreme bodrio i od nas tražio da nastavimo u istom ritmu. Bio sam ubeđen da dobijamo utakmicu, ali…“

Potom se dogodila prilično neuobičajena situacija, na početku 50. minuta igre na „Čairu“ je nestalo struje. Potrajala je neizvesnost kad će meč biti nastavljen, da li će se to dogoditi dan kasnije, šta će se desiti posle prekida…

„Nije bilo prijatno, logično ohladili smo se posle sat vremena i ritam nije bio kao u prethodnom delu utakmice. Ali, opet smo bili dovoljno raspoloženi i imali smo kvaliteta i znanja da privedemo meč kraju. Svi su pružili maksimum, ali bih pohvalio i Tufegdžića, koji mi je asistirao kod oba gola. I drago mi je da sam baš njemu predao kapitensku traku prilikom izlaska iz igre„.

Navikao je Tedić na golove protiv Nišlija, još uvek se pamti četvrtfinale Kupa Srbije iz sezone 2019/20, kad je napadač Brđana postigao sva tri gola za svoj tim u trijumfu od 3:2.

„Mogao sam i sad do het-trika, ali za razliku od tog susreta pre šest godina, sada sam promašio jedanaesterac, a tada sam bio precizan i sa bele tačke. Ispada da mi Nišlije leže, ali samo se tako poklopilo. Najbitnije je da smo pobedili, osvojili tri boda i da mirnije ulazimo u finiš prvog dela sezone. Čekaju nas tri vrlo zahtevne utakmice u kratkom vremenskom intervalu„.

Čukarički će najpre ugostiti Radnik na Banovom brdu u subotu od 13 časova, potom u sredu 17. decembra od 16,30 časova gostuju Radničkom 1923 u Kragujevcu i na kraju sezone idu u goste i Spartaku u Subotici.

„Apsolutno je fokus samo na Radniku, ekipi koja igra sjajno ove sezone, najprijatnije su iznenađenje Super lige. Uostalom, vrlo lako su nas savladali u prvom meču, na tom trijumfu nema šta da im se zameri, mogli smo samo sportski da im čestitamo„, upozorio je Tedić.