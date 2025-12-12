Navijači Real Madrida su sačekali Ćabija Alonsa i poslali mu jasnu poruku.
NAVIJAČI REALA ZAUSTAVILI ĆABIJA ALONSA NA ULICI! Trener Madriđana posle poraza i zvižduka stao pred pristalice, pogledajte šta se dogodilo nakon toga
Nakon poraza Reala od Mančester sitija u 6. kolu Lige šampiona, još više se spekuliše da bi Ćabi Alonso mogao da ostane bez posla. Real je dobro otvorio sezonu, ali je upao u rezultatsku krizu.
Navijači su jasno iskazali nezadovoljstvo zvižducima nakon poraza od Mančester sitija, ali su čuvenom fudbaleru pružili podršku.
Grupa pristalica "kraljevskog kluba" je zaustavila automobil u kojem je bio Alonso i tom prilikom mu pružili podršku.
- Strpljenje, Ćabi, verujemo uz tebe - navodno su poručili nekadašnjem fudbaleru.
