Veliki broj Delija se okupio na glavnom trgu u Gracu "Hauptplacu".
OPSADNO STANJE NA ULICAMA GRACA: Delije "obeležile" teritoriju - policija na sve strane
Uz pesmu se okupljanju navijači Crvene zvezde iz svih delova Evrope.
Planirano je da u organizovanom korteu krenu ka stadionu "Merkur Arena", gde će bodriti crveno-bele protiv Šturma, u šestom kolu Lige Evrope.
Delije na ulicama Graca Foto: Kurir Sport
Vidljiv je pojačan broj pripadnika policije na ulicama Graca.
Mirno posmatraju sve što rade navijači Crvene zvezde, neki i sa osmehom.
Pripadnici organa reda Austrije raspoređeni su na samom Hauptplacu, ali i okolnim ulicama koje vode na glavni trg grada Graca.
