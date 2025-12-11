Slušaj vest

Uz pesmu se okupljanju navijači Crvene zvezde iz svih delova Evrope.

Planirano je da u organizovanom korteu krenu ka stadionu "Merkur Arena", gde će bodriti crveno-bele protiv Šturma, u šestom kolu Lige Evrope.

Delije na ulicama Graca Foto: Kurir Sport

Vidljiv je pojačan broj pripadnika policije na ulicama Graca.

Mirno posmatraju sve što rade navijači Crvene zvezde, neki i sa osmehom.

Pripadnici organa reda Austrije raspoređeni su na samom Hauptplacu, ali i okolnim ulicama koje vode na glavni trg grada Graca.

Delije na ulicama Graca Izvor: Kurir

