Mirko Ivanić je zatresao mrežu Šturma...
Fudbal
IVANIĆ UME I GLAVOM! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Šturma! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u Gracu u utakmici 6. kola Lige Evrope.
Mreže su mirovale u prvih 45 minuta, ali se rezultat na semaforu u 54. minutu promenio, pošto je mrežu domaće ekipe zatresao Mirko Ivanić.
Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Elšnik je sjajno izveo korner, a u protivničkom šesnaestercu najbolje se snašao Mirko Ivanić koji je na lep način matirao Kristensena.
Pogledajte kako je Mirko Ivanić doveo crveno-bele u vođstvo:
Reaguj
Komentariši