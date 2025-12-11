Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u Gracu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Mreže su mirovale u prvih 45 minuta, ali se rezultat na semaforu u 54. minutu promenio, pošto je mrežu domaće ekipe zatresao Mirko Ivanić.

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Elšnik je sjajno izveo korner, a u protivničkom šesnaestercu najbolje se snašao Mirko Ivanić koji je na lep način matirao Kristensena.

Pogledajte kako je Mirko Ivanić doveo crveno-bele u vođstvo:

WhatsApp Image 2025-12-11 at 3.07.44 PM.jpeg
ZVEZDA-STEAUA_67.JPG
Milko Đurovski
Stadion Šturma u Gracu

Trening Zvezde pred Šturm Izvor: Kurir