Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.

Rade Krunić izneo je prve utiske posle meča:

"Utakmica kakvu smo očekivali. Imali smo letnje pripreme protiv austrijskih protivnika, oni igraju isti sistem. Očekivali smo dosta inteziteta i tranzicija. Dobro smo se pripremili i odgovorili na to. Svi smo dali svoj maksimum, dobro smo izgledali na terenu. Realno nam ovakve ekipe ne odgovaraju. Stisnuli smo zube i na kraju pobedili", rekao je Krunić i dodao:

"Morali smo da igramo njihovu igru. Nama odgovara kada se igra sporije. Ne znam da li je neka ekipa odigrala 10 pasova. Sjajno smo se snašli. Imamo tri pobede zaredom sa 1:0, sigurno je to sjajan znak za napred. Nije nam bilo lako jer dolazimo iz perioda stalnih utakmica, gde nije bilo utakmica. Morali smo da se nateramo, što je i naš posao da ne budem pogrešno shvaćen."

Liga Evropa se nastavlja 22. januara, a do kraja ligaškog dela ostala su još dva kola. Naredni meč Zvezda igra na gostovanju protiv Malmea, dok Šturm gostuje Fejenordu u Roterdamu.

1/21 Vidi galeriju Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport