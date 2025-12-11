Fudbaleri Zvezde odmah potrčali ka navijačima da proslave.
DELIJE U DELIRIJUMU! Pogledajte veliko slavlje fudbalera Zvezde sa navijačima posle velike pobede nad Šturmom
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na "Merkur areni" u Gracu sa 1:0 u okviru 6. kola Lige Evrope.
Po završetku ovog meča igrači crveno-belog tima pohitali su ka tribini na kojoj se smeštene Delije, kako bi zajedno proslavili važnu pobedu.
