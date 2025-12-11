Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na "Merkur areni" u Gracu sa 1:0 u okviru 6. kola Lige Evrope.

Po završetku ovog meča igrači crveno-belog tima pohitali su ka tribini na kojoj se smeštene Delije, kako bi zajedno proslavili važnu pobedu.

Pogedajte:

Delije slave pobedu nad Šturmom Izvor: Kurir

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

