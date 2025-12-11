Slušaj vest

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Vladan Milojević:

- Bila je ovo izuzetno zahtevna utakmica, imamo iskustva igranja protiv austrijskih ekipa, to smo prošli i letos na pripremama. Igraju 3-5-2, trebalo je da im odgovorimo njihovoj agresiji, nismo u nekoj zavidnoj fizičkoj formi, imamo povređenih, toga sam se malo plašio - rekao je Milojević na početku svog izlaganja i potom dodao:

- Žrtvovali su se igrači, Marko i Bruno, svaka ima čast, kao i ostalima koji su igrali roviti. Probali smo da zatvorimo sa Badžom, koji je ušao umesto Milsona, Katai je ušao umesto Ivanića, a i on je morao da izađe van igre. Ključne su bile te vertikalne lopte, znali smo da ćemo trpeti pritisak, Šturm inače tako igra. Zahtevna utakmica koja je tražila punu koncentraciju - dodao je trener Zvezde.

Sa mnogo kadrovskih problema se Milojević suočio od početka sezone.

- Nemojte da zaboravite da smo počeli prvenstvo sa Olajinkom kog više nemamo, Lučića koji isto ne igra, Radonjića, Babiku... Ostali smo bez njih, morali smo totalno da promenimo način igre, način ulazak u igru, defanzive, ali nema veze, izguraćemo još ova dva kola, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako.

Emotivni Milojević je nastavio svoje izlaganje...

- Zvezda je jedini predstavnik u Evropi, to ljudi malo zaboravljaju. Jedini tim koji predstavlja Srbiju, znate situaciju u kojoj se nalazimo. Poklanjam navijačima Zvezde ovu pobedu, ljudima iz dijaspore, puno ih je došlo iz Srbije, Republike Srpske... Hvala im.

Možda će se ljutiti ili ne, moram da pohvalim mog igumana Metodija s Hilandara koji uvek pred utakmicu zna da me okrene i da nam da snagu - rekao je Milojević.