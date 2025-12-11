Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evrope.

Pobednički gol za crveno-bele postigao je Mirko Ivanić u 55. minutu. 

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.

