NAVIJAČI ZVEZDE OVAJ VIDEO MORAJU DA POGLEDAJU! Pogledajte kako je Zvezda pobedila Šturm i došla na korak od nokaut faze Lige Evrope! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evrope.
Pobednički gol za crveno-bele postigao je Mirko Ivanić u 55. minutu.
Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.
U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.
