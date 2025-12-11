Slušaj vest

Francuski fudbalski klub Nant objavio je danas da je smenio trenera Luisa Kastra posle samo 15 utakmica na klupi.

Klub, osmostruki šampion Francuske, trenutno zauzima 17. mesto u Ligi 1 i ne zna za pobedu u poslednjih šest kola. Sledeći meč igraju protiv Anžea u petak.

Navijači PSŽ-a Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Pritnscreen, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Do kraja sezone ekipu će voditi Ahmed Kantari, bivši pomoćni trener, koji je prethodno igrao kao štoper i zabeležio 16 nastupa za reprezentaciju Maroka.

Nant se zahvalio Kastru i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu i poželeo im uspeh u nastavku karijere.

