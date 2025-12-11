Fudbal
POPIO OTKAZ POSLE SAMO 15 UTAKMICA, KLUB U POSLEDNJIH ŠEST KOLA NE ZNA ZA POBEDU! Francuski velikan otpustio trenera!
Slušaj vest
Francuski fudbalski klub Nant objavio je danas da je smenio trenera Luisa Kastra posle samo 15 utakmica na klupi.
Klub, osmostruki šampion Francuske, trenutno zauzima 17. mesto u Ligi 1 i ne zna za pobedu u poslednjih šest kola. Sledeći meč igraju protiv Anžea u petak.
Navijači PSŽ-a Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Pritnscreen, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Do kraja sezone ekipu će voditi Ahmed Kantari, bivši pomoćni trener, koji je prethodno igrao kao štoper i zabeležio 16 nastupa za reprezentaciju Maroka.
Nant se zahvalio Kastru i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu i poželeo im uspeh u nastavku karijere.
Reaguj
Komentariši