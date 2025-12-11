Slušaj vest

Nekoliko stotina pristalica Crvene zvezde biće smešteni u boksu namenjenom za gostujuće navijače, a oni su u pratnji jakih policijskih snaga stigli na stadion.

Delije u korteu stigle na stadion Foto: Kurir Sport

Na ovoj tribini biće 1.100 navijača Zvezde, to je deo koji je klubu sledovao po pravilima UEFA, čak i više jer im je domaćin dozvolio 300 navijača preko dogovorene granice.

Na ostalim tribinama biće navijači Zvezde iz zapadne Evrope, njih 3.000, što je procena austrijske policije.  Ukupno, preko 4.000 navijača Zvezde na stadionu Merkur Arena, čiji je kapacitet oko 16.000 ljudi. 

Delije u korteu stigle na stadion Izvor: Kurir

