Klub, osmostruki šampion Francuske, trenutno zauzima 17. mesto u Ligi 1 i ne zna za pobedu u poslednjih šest kola.

Sledeći meč igraju protiv Anžea u petak.

Do kraja sezone ekipu će voditi Ahmed Kantari, bivši pomoćni trener, koji je prethodno igrao kao štoper i zabeležio 16 nastupa za reprezentaciju Maroka.

Nant se zahvalio Kastru i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu i poželeo im uspeh u nastavku karijere.

(Beta)

