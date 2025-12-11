Slušaj vest

Uoči meča trener Crvene zvezde Vladan Milojević objasnio odluku kada je u pitanju startna postava.

1/12 Vidi galeriju Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Navijače Zvezde najviše interesuje Marko Arnautović, pošto se iskusni napadač, koji je bio povređen, našao u startnoj postavi, a Milojević je rekao:

- Ono što mi je bitno jeste da smo doneli odluku da će Marko početi. Nije 100 odsto spreman, ali je izrazio želju, a medicinski tim je dao zeleno svetlo. Nemamo puno opcija, ali to nije ni bitno. Ovakve utakmice u LE morate da pokažete karakter i želju. Jako mi je bitno da igrači ostave srce na terenu – rekao je Milojević, pa se osvrnuo na taktiku:

- Nema neke taktike, moramo da odgovorimo na intezitet i specifičnu igru. Igraju u rombu 4-4-2, imaju te druge lopte. Odigravaju dosta faulova i pritiska. To je ono na šta moramo da odgovorimo, pa posle da pokažemo kvalitet.. rekao je Milojević za "Arena sport"

Dotakao se i navijača.

- Znali smo da će biti dosta naših navijača, pošto su doputovali iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore. Lepo je i nadam se da svi imaju karte, da se osećamo ovde kao kod svoje kuće. Sve ostalo je na nama.