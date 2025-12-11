Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Rezultat je 0:0, a to je moglo da se promeni u 5. minutu kada je Elšnik imao veliku priliku da dovede svoj tim u vođstvo.

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Sevnula je kontra Zvezde, povukao je Arnautović, zatim uposlio Elšnika koji je šutirao iz idealne šanse, ali je golman Šturma odbranio njegov udarac.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ SE OGLASIO PRED ŠTURM: Trener Crvene zvezde objasnio situaciju oko Marka Arnautovića
ZVEZDA-STEAUA_69.JPG
FudbalGRAC NA NOGAMA: Delije u korteu stigle na stadion pod budnim okom policije
WhatsApp Image 2025-12-11 at 5.12.48 PM (1).jpeg
FudbalOPSADNO STANJE NA ULICAMA GRACA: Delije "obeležile" teritoriju - policija na sve strane
WhatsApp Image 2025-12-11 at 3.07.44 PM.jpeg
FudbalMILOJE NE ZNA TIM ZA ŠTURM: Dilema je mnogo, kao i kombinacija! Evo koja je najrealnija
ZVEZDA-STEAUA_67.JPG

Izlazak igraca na teren Izvor: Kurir