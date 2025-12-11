Umalo da bude 0:1...
Fudbal
AU, KAKVA ŠANSA ZA ZVEZDU! ELšnik propustio veliku priliku! Pogledajte šta je promašio fudbaler crveno-belih! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u utakmici 6. kola Lige Evrope.
Rezultat je 0:0, a to je moglo da se promeni u 5. minutu kada je Elšnik imao veliku priliku da dovede svoj tim u vođstvo.
Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Sevnula je kontra Zvezde, povukao je Arnautović, zatim uposlio Elšnika koji je šutirao iz idealne šanse, ali je golman Šturma odbranio njegov udarac.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši