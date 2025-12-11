ANRI BEZ DLAKE NA JEZIKU O SALAHU, NJEGOVE REČI ODJEKUJU: "Prljav veš se ne iznosi u javnost"
Godinama prva zvezda Liverpula Mohamed Salah izbačen je iz tima nakon što je javno kritikovao odluke menadžera Arne Slota, koji ga je u tri uzastopne izostavio iz startne postave.
Salah je rekao da je "bačen pod autobus", a Slot u želji da sačuva autoritet u svlačionici Egipćanina nije želeo među putnicima na meč Lige šampiona protiv Intera u Milanu, koji je Liverpul rešio u svoju korist sa 1:0.
O sukobu Salaha i Slota mnogo se govori u proteklim danima, a svoje viđenje dao je i legendarni francuski fudbaler Tijeri Anri, koji smatra da je Liverpulov ofanzivac napravio grešku.
"I ja sam imao probleme sa Vengerom, Gvardiolom, a da li ste me ikada čuli da sam o tome pričao javno? Nikad. Jer uvek moraš da štitiš klub. Kada igraš za neki klub, moraš da ga zaštitiš po svaku cenu. Bez obzira šta se dešava unutar, ti uvek treba da štitiš svoje saigrače, trenera, stručni štab. Možeš da budeš frustriran i ljut, da se ne slažeš sa nečim, ali nikada ne smeš da iznosiš prljav veš u javnost. Posebno kada klub već prolazi kroz jako teške momente. Umesto toga što je uradio, trebalo je da sačeka, a kada odluči da priča i kaže sve što misli da treba, onda to učini na pravi način i u pravom trenutku. Razumem njegov ego i frustraciju, dao je 38 golova i onda je završio na klupi, ali svaki igrač dođe do trenutka kada mora da stavi tim ispred sebe", rekao je Anri.
Osta je pitanje da li će se posle svega Salah uopšte vratiti u tim ili će možda već ove zime otići sa "Enfilda".
Kurir sport / Sportske.net