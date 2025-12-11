"I ja sam imao probleme sa Vengerom, Gvardiolom, a da li ste me ikada čuli da sam o tome pričao javno? Nikad. Jer uvek moraš da štitiš klub. Kada igraš za neki klub, moraš da ga zaštitiš po svaku cenu. Bez obzira šta se dešava unutar, ti uvek treba da štitiš svoje saigrače, trenera, stručni štab. Možeš da budeš frustriran i ljut, da se ne slažeš sa nečim, ali nikada ne smeš da iznosiš prljav veš u javnost. Posebno kada klub već prolazi kroz jako teške momente. Umesto toga što je uradio, trebalo je da sačeka, a kada odluči da priča i kaže sve što misli da treba, onda to učini na pravi način i u pravom trenutku. Razumem njegov ego i frustraciju, dao je 38 golova i onda je završio na klupi, ali svaki igrač dođe do trenutka kada mora da stavi tim ispred sebe", rekao je Anri.