Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u Gracu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Mreže su mirovale u prvih 45 minuta, ali se rezultat na semaforu u 54. minutu promenio, pošto je mrežu domaće ekipe zatresao Mirko Ivanić.

Elšnik je sjajno izveo korner, a u protivničkom šesnaestercu najbolje se snašao Mirko Ivanić koji je na lep način matirao Kristensena.

Pogledajte slavlje navijača Zvezde posle gola Ivanića:

Slavlje navijača Zvezde posle gola Ivanića Izvor: Kurir

Merkur Arena

Merkur Arena je najveći i najmoderniji stadion u Gracu, što ga čini ključnim za fudbal i sportske događaje u gradu. Pre izgradnje Merkur Arene, Šturm je dugi niz godina igrao na starom stadionu Gruabn — od 1919. do 1997. — koji je bio jednostavniji, statičan, s pretežno stajaćim mestima.

Pored fudbalskih utakmica stadion ima i prateće sadržaje, pa se koristi i za druge događaje — seminare, firme, evente, ne samo fudbalske utakmice.

Grad Grac je prema informacijama iz 2025. pripremio studiju izvodljivosti za proširenje i modernizaciju stadiona. Cilj je da stadion zadovolji zahteve za utakmice u domaćem prvenstvu, UEFA takmičenjima kao što je Liga šampiona, pa i za mečeve reprezentacije Austrije.

1/12 Vidi galeriju Stadion Šturma u Gracu Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Prema planu, kapacitet bi se nakon rekonstrukcije mogao povećati, sa sadašnjih nešto više od 16.000 na oko 20.000 sedišta za međunarodne utakmice.

Nedavno urađena studija izvodljivosti pokazuje da bi potpuna modernizacija i proširenje stadiona, da postane pogodan za međunarodne utakmice po UEFA standardima, koštala oko 150 miliona evra. Grad Grac planira da izdvoji oko 30 miliona evra, ostatak od oko 120 miliona evra mora da dođe iz drugih izvora — od države, investitora i klubova.