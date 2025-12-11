Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u Gracu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Večerašnju utakmicu gleda i nekadašnji defanzivac beogradske ekipe Aleksandar Dragović.

Podsetimo, Dragović je posle odlaska iz Crvene zvezde pojačao Austriju iz Beča, a Šturm mu je ove sezone jedan od glavnih rivala.

Aleksandar Dragović gleda utakmicu Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Slavlje navijača Zvezde posle gola Ivanića Izvor: Kurir