I ON JE TU... Večerašnju utakmicu u Gracu gleda i Aleksandar Dragović! Bivši štoper Zvezde oduševio Delije! FOTO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Šturmu u Gracu u utakmici 6. kola Lige Evrope.
Večerašnju utakmicu gleda i nekadašnji defanzivac beogradske ekipe Aleksandar Dragović.
Podsetimo, Dragović je posle odlaska iz Crvene zvezde pojačao Austriju iz Beča, a Šturm mu je ove sezone jedan od glavnih rivala.
Aleksandar Dragović gleda utakmicu Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
