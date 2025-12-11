Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evrope.

Ovo je veoma bitan trijumf za crveno-bele koji imaju odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi.

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Po poslednjem sudijskom zvižduku usledila je erupcija oduševljenja. Trener aktuelnog šampiona Srbije Vladan Milojević je ushićeno poskakivao po terenu, grleći se sa članovima svog stručnog štaba.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Ne propustiteFudbalPRVE REČI VLADANA MILOJEVIĆA POSLE VELIKE POBEDE U GRACU! Trener Zvezde emotivan kao nikad do sad! Otkrio je kome posvećuje ovaj trijumf!
STURM-ZVEZDA_108.JPG
FudbalDELIJE U DELIRIJUMU! Pogledajte veliko slavlje fudbalera Zvezde sa navijačima posle velike pobede nad Šturmom
Delije
FudbalZvezda pobedila Šturm u Gracu! Pogledajte foto-galeriju sa ove utakmice!
STURM-ZVEZDA_73.JPG
FudbalI ON JE TU... Večerašnju utakmicu u Gracu gleda i Aleksandar Dragović! Bivši štoper Zvezde oduševio Delije! FOTO
STURM-ZVEZDA_68.JPG

Slavlje Crvene zvezde u Gracu Izvor: TV Arena sport/Screenshot