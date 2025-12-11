Nije mogao da sakrije oduševljenje...
REAKCIJA VLADANA MILOJEVIĆA POSLE POBEDE ZVEZDE OBILAZI EVROPU! Kakva erupcija oduševljenja - ovakvog ga ne viđamo često! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evrope.
Ovo je veoma bitan trijumf za crveno-bele koji imaju odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi.
Po poslednjem sudijskom zvižduku usledila je erupcija oduševljenja. Trener aktuelnog šampiona Srbije Vladan Milojević je ushićeno poskakivao po terenu, grleći se sa članovima svog stručnog štaba.
