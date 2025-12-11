Slušaj vest

Strelac pobedonosnog gola za crveno-bele bio je Mirko Ivanić u 55. minutu.

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.

Nakon ove pobede crveno-beli su na korak od plasmana u nokaut fazu, a ako trijumfuju u preostala dva meča mogli bi čak i direktno u osminu finala.

Ovako izgleda tabela Liga Evrope posle nepotpunog 6. kola. U toku je još devet utakmica koje su na programu od 21 čas.

Zvezda je trenutno na 17. mestu sa 10 bodova, ali su sve ekipe vrlo blizu.

Recimo Štutgart koji je trenutno sedmi ima samo dva boda više od crveno-belih.

Dinamo Zagreb na 25. mestu ima tri boda manje od Zvezde.

Podsetimo najboljih osam timova plasiraće se direktno u osminu finala, dok će ekipe od devetog do 24 mesta igrati šesnaestinu finala. Preostalih 12 ekipa završavaju takmičenje.

Do kraja ligaške faze ostalo je još dva kola.