Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Strelac pobedonosnog gola za crveno-bele bio je Mirko Ivanić u 55. minutu.

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.

 Nakon ove pobede crveno-beli su na korak od plasmana u nokaut fazu, a ako trijumfuju u preostala dva meča mogli bi čak i direktno u osminu finala.

Ovako izgleda tabela Liga Evrope posle nepotpunog 6. kola. U toku je još devet utakmica koje su na programu od 21 čas.

Screenshot_513.jpg
Tabela Lige Evropa Foto: Printskrin

Zvezda je trenutno na 17. mestu sa 10 bodova, ali su sve ekipe vrlo blizu.

Recimo Štutgart koji je trenutno sedmi ima samo dva boda više od crveno-belih.

Dinamo Zagreb na 25. mestu ima tri boda manje od Zvezde.

Podsetimo najboljih osam timova plasiraće se direktno u osminu finala, dok će ekipe od devetog do 24 mesta igrati šesnaestinu finala. Preostalih 12 ekipa završavaju takmičenje.

Do kraja ligaške faze ostalo je još dva kola.

Ne propustiteFudbal"STISNULI SMO ZUBE..." Rade Krunić sumirao utiske posle važne pobede nad Šturmom
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda
FudbalPRVE REČI VLADANA MILOJEVIĆA POSLE VELIKE POBEDE U GRACU! Trener Zvezde emotivan kao nikad do sad! Otkrio je kome posvećuje ovaj trijumf!
STURM-ZVEZDA_108.JPG
FudbalDELIJE U DELIRIJUMU! Pogledajte veliko slavlje fudbalera Zvezde sa navijačima posle velike pobede nad Šturmom
Delije
FudbalZvezda pobedila Šturm u Gracu! Pogledajte foto-galeriju sa ove utakmice!
STURM-ZVEZDA_73.JPG

Slavlje Crvene zvezde u Gracu Izvor: TV Arena sport/Screenshot