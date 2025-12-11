Jasno je ko je ko

Jasno je ko je ko

Slušaj vest

"Večito" pitanje na ovim prostorima je: "Ko je najveći fudbalski klub u regionu? Crvena zvezda ili Dinamo Zagreb".

Beogradski crveno-beli godinama dominiraju u srpskom fudbalu, imaju uspeha i u Evropi, česti su učesnici Lige šampiona... I zagrebački modri su (izuzimajući prošlu sezonu) apsolutni vladari hrvatskog fudbala, takođe imaju pristoje rezultate na sceni "starog kontinenta"...

Međutim, u aktuelnom trenutku nema dileme ko je bolji.

Slavlje navijača Zvezde posle gola Ivanića Izvor: Kurir

Večeras je Crvena zvezda trijumfalno prošla kroz Grac, vezala treću pobedu u Ligi Evrope (sve minimalnim rezultatom) i sa devet bodova se probila u gornji deo tabele. Ujedno, došla je nadomak plasmana u evropsko proleće. Istovremeno, Dinamo je doživeo novi debakl, ostao na sedam bodova i u donjem delu tabele.

1/21 Vidi galeriju Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Kapiten Mirko Ivanić doneo je veliku radost crveno-belima i njihovim navijačima protiv Šturma, dok je za to vreme na "Maksimiru" vladao muk. Betis je "plesao" u prvom poluvremenu u Zagrebu i postigao tri gola - domaćin je u finišu uspeo tek za nijansu da ublaži katastrofu - 1:3.

Foto: Darko Bandic/AP

Podsetimo, Dinamo je u poslednja tri kola Lige Evrope doživeo isto toliko poraza, od kojih dva kod kuće, sa ukupno deset primljenih golova, i samo jednim datim. Pre Betisa, modre su deklasirali još jedan španski tim - Selta na "Maksimiru" 3:0 - i Lil kao domaćin 4:0 (a podsećanja radi, Zvezda je savladala Lil).