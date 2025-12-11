Slušaj vest

"Večito" pitanje na ovim prostorima je: "Ko je najveći fudbalski klub u regionu? Crvena zvezda ili Dinamo Zagreb". 

Beogradski crveno-beli godinama dominiraju u srpskom fudbalu, imaju uspeha i u Evropi, česti su učesnici Lige šampiona... I zagrebački modri su (izuzimajući prošlu sezonu) apsolutni vladari hrvatskog fudbala, takođe imaju pristoje rezultate na sceni "starog kontinenta"...

Međutim, u aktuelnom trenutku nema dileme ko je bolji. 

Slavlje navijača Zvezde posle gola Ivanića Izvor: Kurir

Večeras je Crvena zvezda trijumfalno prošla kroz Grac, vezala treću pobedu u Ligi Evrope (sve minimalnim rezultatom) i sa devet bodova se probila u gornji deo tabele. Ujedno, došla je nadomak plasmana u evropsko proleće. Istovremeno, Dinamo je doživeo novi debakl, ostao na sedam bodova i u donjem delu tabele.

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Kapiten Mirko Ivanić doneo je veliku radost crveno-belima i njihovim navijačima protiv Šturma, dok je za to vreme na "Maksimiru" vladao muk. Betis je "plesao" u prvom poluvremenu u Zagrebu i postigao tri gola - domaćin je u finišu uspeo tek za nijansu da ublaži katastrofu - 1:3. 

dinamo.jpg
Foto: Darko Bandic/AP

Podsetimo, Dinamo je u poslednja tri kola Lige Evrope doživeo isto toliko poraza, od kojih dva kod kuće, sa ukupno deset primljenih golova, i samo jednim datim. Pre Betisa, modre su deklasirali još jedan španski tim - Selta na "Maksimiru" 3:0 - i Lil kao domaćin 4:0 (a podsećanja radi, Zvezda je savladala Lil).

Kad se podvuče crta, sve je jasno...

Ne propustiteFudbalZVEZDA NA KORAK OD PROLEĆA - MOŽE I DIREKTNO U OSMINU FINALA: Ovako izgleda tabela Lige Evrope posle velike pobede crveno-belih u Gracu!
FK Crvena zvezda
Fudbal"STISNULI SMO ZUBE..." Rade Krunić sumirao utiske posle važne pobede nad Šturmom
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda
FudbalPRVE REČI VLADANA MILOJEVIĆA POSLE VELIKE POBEDE U GRACU! Trener Zvezde emotivan kao nikad do sad! Otkrio je kome posvećuje ovaj trijumf!
STURM-ZVEZDA_108.JPG
FudbalDELIJE U DELIRIJUMU! Pogledajte veliko slavlje fudbalera Zvezde sa navijačima posle velike pobede nad Šturmom
Delije
FudbalZvezda pobedila Šturm u Gracu! Pogledajte foto-galeriju sa ove utakmice!
STURM-ZVEZDA_73.JPG
FudbalSTADION U GRACU EKSPLODIRAO POSLE GOLA MIRKA IVANIĆA! Navijači Zvezde upali u trans, pogledajte radovanje Delija na "Merkur Areni"! VIDEO
STURM-ZVEZDA_78.JPG