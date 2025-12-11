Slušaj vest

Prednost Ludogorecu doneo je srpski vezista Petar Stanić u 33. minutu, svojim šestim pogotkom u ovosezonskoj ligaškoj fazi Lige Evropa, čiji je najbolji strelac.

PAOK je izjednačio golom Kirila Despodova u 39. minutu, a potom i poveo pogotkom Alesandra Voljaka u 48. minutu.

Izjednačenje Ludogorecu doneo je Olivije Verdon pogotkom u 71. minutu, a vođstvo bugarskom timu vratio je Ivajlo Čočev golom u 77. minutu, na asistenciju Stanića.

Petar Stanić na meču Ludogorec - Selta

PAOK je remi izborio pogotkom Anestisa Mitoua u 90. minutu.

Stanić je odigrao celu utakmicu za Ludogorec, dok je njegov sunarodnik u ekipi PAOK-a Andrija Živković u igru ušao u 67. minutu.

Ludogorec zauzima 24. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se PAOK nalazi na 15. poziciji sa devet bodova.

Ludogorec će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Glazgovu protiv Rendžersa, dok će PAOK u Solunu dočekati Betis.