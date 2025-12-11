Slušaj vest

Strelac pobedonosnog gola za crveno-bele bio je Mirko Ivanić u 55. minutu.

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.

Nakon ove pobede crveno-beli su na korak od plasmana u nokaut fazu, a ako trijumfuju u preostala dva meča mogli bi čak i direktno u osminu finala.

Svoje utiske nakon velikog trijumfa crveno-belih izneo je čovek odluke Mirko Ivanić.

"Presrećan sam zbog pobede, izuzetno važna pobeda. Približili smo se korak dalje plasmanu. Loše smo startovali, imali smo dva poraza i jedan remi. Sada sa tri pobede imamo više samopouzdanja. Nadam se da ćemo da se plasiramo dalje. Turbulentna sezona za nas. Hvala navijačima što su došli. Bez njih ovo ne bi bilo moguće.

Treća u nizu. Jel to karakter ekipe?

"Imamo karakter, ne bi igrali u Crvenoj zvezdi da nemamo. Zvezda je veliki klub, velika su očekivanja. Za sada ide dobro u Evropi, moramo da budemo bolji u domaćem prvenstvu, ali optimista sam za dalje", rekao je Ivanić.