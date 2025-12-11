Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su u Gracu, u šestom kolu Lige Evrope, pobedili Šturm sa 1:0 (0:0), čime su dva kola pre kraja grupne faze takmičenja stekli velike šanse da prođu u nokaut fazu.

Posle treće uzastopne pobede Zvezda je sakupila 10 bodova i sada je veoma blizu plasmana među osam najboljih i direktnog prolaska u osminu finala. Na ruku joj ide i raspored, jer će u pretposlednjem kolu 22. januara gostovati Malmeu, koji je na začelju tabele sa samo jednim bodom.

Trener crveno-belih Vladan Milojević na konferenciji za medije govorio je posle velike pobede.

- Svakako zadovoljan sam, odigrali su u tandemu dobro Rodrigao i Miloš Veljković. Jedna iskusna dvojka, opet pričamo ako se vratimo u prošlost, znamo da Rodrigao ima veliku pauzu dok je igrao u Zenitu, to na igrače ostavlja trag, drago mi je, jer dobro trenira i čeka svoju šansu, mislim da su obadvojica odigrali na zavidnom nivou. Ivanić je skromno dete svakako, možda van svetala i reflektora, javnosti, ali pravi je lider, neko ko je dao, on je došao u mom prvom mandatu, sećam se kako je došao, koliko je trpeo tu godinu dana, možda sam i ja bio nepravedan prema njemu, jer smo imali Marka Marina tada, probali smo Mirka da razigravamo na poziciji na kojoj nije. Imali su sumnje u njega, ali se izdigao i kvalitet uvek dođe na svoje. Sa Kataijem je blago Zvezde i ostaviće znak u istoriji Zvezde, ponašanjem, ali i igrama, ostaviće pečat.

Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Povreda Marka Arnautovića?

- U celoj pripremi, prva dijagnoza je bila da smo ga izgubili do kraja, ali moram da spomenem medicinski tim koji radi fenomenalan posao i često su oni ti koji određuju pravac kako ćemo igrati i koju taktiku primeniti. Marko je jako dobro podnosio te terapije koje je imao, situacija je bila bolja, znali smo da nije 100% spreman, da je ovo utakmica u kojoj idemo na rizik, tu se pokazuje veličina. Marko je igrao sa rizikom, ali znali smo. Sam nastup je imao uticaj na ostale igrače, stisnuo je zube, pokazao je ljubav i veličinu kao igrač, ne treba više govoriti. Imali smo komunikaciju da vidimo koliko može i kako može. Na njemu je da kaže da na poluvremenu ne može više zbog bolova. Imali smo rovitog Bruna Duartea, radio je danonoćno terapije, pod velikim je bolovima i on danas igrao. Tako da je to nešto što mene ohrabruje kao trenera. Imam dobre ljude i profesionalce svakako.

1/21 Vidi galeriju Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Delije skandirale posle meča

- Mislim da je to jako lepo, sjajno, ovom prilikom bih ih pohvalio, bila je fenomenalna atmosfera. Zahvalio bih se od srca, rekao sam da ovi momci rade vredno, znam koliki su zvezdaši, koliko se odriču, ne znate 10% šta se sa nama događa, ćutimo, treba da budemo mirni, da verujemo u sebe, da radimo na treningu zajedno i da su navijači sa nama. Zahvalio bih se, jer su bili fantastični, stadion je akustičan, dosta ljudi je bilo i u toku dana je bilo dosta navijača iz Republike Srpske, Srbije i dijaspore, puno mi je srce i svaka čast. Oni moraju da znaju i dobro znaju da bez njih bi bilo jako teško, idemo preko granica mogućnosti u ovom trenutku. Od srca im čestitam, da nastave da nas bodre, pa da odemo na zasluženi odmor.

Slavlje navijača Zvezde posle gola Ivanića Izvor: Kurir

Emotivno vođenje utakmice

- Znate kako, svaku pobedu doživljavam kao najlepše na svetu, ne postoji pobeda posebno u klubu koji volite i koji je od kad znam za sebe život, to mnogo znači. Da li sam emotivno ili ne, ne znam, ali drago mi je zbog ovih momaka, znam kroz šta prolaze. Ovo što ste rekli za mene, ja sam nebitan, ja sam neko ko voli klub, ja služim Zvezdi i drago mi je zbog stručnog štaba, koliko im je bilo drago da pokažu da pored svih problema mogu to da prevaziđu i da dođemo zajedno do pobede i da vodimo Zvezdu tamo gde treba da bude. Imamo još dve utakmice, sutra je novi dan, imamo još dve utakmice da završimo, pa idemo na zasluženi odmor.

Da li Milojević ostaje na klupi?

- Kada sam pričao o 10%, pričam o stvarima vezanim za tim, da prolazimo kroz probleme, velike povrede, to je teško, dosta putovanja imamo, daju momci sve od sebe, ali pritisak je kada igrate u klubu kakav je Zvezda. Treba nam dosta vremena da to analiziramo, bez nečega skrivenog, igraju igrači pod temperaturom ili zato što moraju da igraju. Imali smo dosta mlađarije na klupi, sa jednom utakmicom, generalno to. Ovo drugo nije pitanje za mene, ja sam u klubu, šta će biti i kako će biti, imamo još dve utakmice, pa ćemo videti.

Pobeda za Srbiju

- Hteo bih da samo kažem da je ova pobeda posvećena našoj zemlji, znate da je Zvezda jedini evropski predstavnik. Vučemo kola, osvajamo bodove, iako smo dole pali što se tiče toga, drago mi je zbog kluba kao što je Zvezda da za budućnost i sa druge strane za Srbiju, to mislim da je važno i mislim da smo obradovali narod. Videli ste na medijima objavljenim, pozdravio bih lep grad Grac, bio sam i prošao sam danas do crkve Ćirila i Metodija do sveštenika, primili su nas, dosta je naših ljudi koji žive u okolini. Ovom prilikom posebno pozdravljam, rekao sam to, Igumana Metodija i sve monahe iz manastira Hilandar, ne znam da li će se ljutiti, ali veliki pozdrav za sve njih.

Gol iz prekida

- Drago mi je da pomeramo granice, to je veličina kluba, drago mi je da je tako, to nosi pritisak, velika očekivanja nose i velika razočaranja. Što se tiče veličine, mislim da Zvezda treba da raste i da pripada vrhu evropskog fudbala. Što se tiče taktike, mislim da smo dobro pripremili utakmicu, pomogle su nam igre i prijateljske utakmice dok smo bili na pripremama sa austrijskim ekipama, gde sam inistirao da igramo sa njima, igrali smo protiv protivnika koji igra sa dva špica, gde jednostavno igraju agresivno, igraju "gegen" presing, zapadnoevropski stil koji koriste i bilo je bitno da popunimo sredinu. Opredelili smo se, gde smo imali Babičku i ne znamo koliko je spreman, ali smo se opredelili sa Krunićem, posle je ušao i Kostov, završili smo sa četiri igrača u sredini, mi smo na dugim loptama izgubili protiv Vojvodine i Javora, ali su danas momci odigrali na visokom nivou i znali smo da ćemo imati prostora. Imali smo par šansi, i Šturm je imao par situacija gde je mogao da nas ugrozi i opet, ovo nam je prvi gol iz prekida posle dužeg vremena, mislim da je pobeda bila zaslužena.

Analiza Šturma za austrijske medije

- Šturm, mislim da mogu da kažem kroz analize, da je to ekipa koja je dinamična i talentovana i ako se dobro ne pripremite, možete da nemate nikakve šanse protiv njih. Nivo utakmice, mi igramo drugačiji stil igre, što se tiče srpskog fudbala, kod nas su kontinuirani napadii, dosta pasinga, nema dugih lopti, retko ko igra sa dva špica i u ovakvoj formaciji. Mogu da kažem iz nekog iskustva, volim austrijski fudbal, dinamičan, brz i snažan, vidi se da su igrači Šturma atlete. Svakako, ono što je jako bitno, igraju u sistemu gde se zna, nema puno improvizacija, mi imamo neki balkanski stil igre gde volimo da imamo igrače koji žele da zadrži loptu, da gleda fudbal gde se više drži lopta.

Milojević posle pobede nad Šturmom Izvor: Kurir