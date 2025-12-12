Slušaj vest

Kramer je rekao da je 100 odsto posvećen trogodišnjem ugovoru koji je klub objavio u maju 2024. godine i da je "uveren da je to bila ispravna odluka", uprkos tome što su mnogi navijači Dortmunda izrazili protivljenje.

"Prihvatam kritike. Možda je to deo života da ne moramo da se 100 odsto složimo sa onim što klub radi. Ali u određenim trenucima je potrebno preuzeti odgovornost, a u ovim opasnim vremenima kada bezbednost naše zemlje nije zaštićena diplomatskim i političkim odnosima, mislim da je jasna obaveza kluba poput Dortmunda da moramo da ulažemo u odbranu", rekao je Kramer.

Kompanija Rajnmetal objavila je prošlog meseca rekordne brojke za prvih devet meseci 2025. godine, sa prodajom koja je porasla do 20 odsto na 7,5 milijardi evra, dok je zaostatak u porudžbinama dostigao 64 milijarde evra.

Rajnmetal je objavio rekordnu prodaju sistema naoružanja, municije i zaštitnih sistema, zbog rata i Ukrajini i drugde.

"Moramo da započnemo i vodimo diskusiju u našoj zemlji kako da odbranimo našu zemlju, a Dortmund uvek preuzima odgovornost. Uvek govorimo da smo više od fudbalskog kluba", rekao je Kramer.

Dortmund na svojoj veb stranici predstavlja Rajnmetal kao "šampionskog partnera" i prikazuje reklamu kompanije na reklamnim panoima tokom utakmica.

Sporazum je izazvao nesuglasice među navijačima, a neki od njih su otišli toliko daleko da su uskratili podršku ekipi.

"Pre pet godina, nikada ne bih očekivao da ćemo raditi zajedno sa kompanijom odbrambene industrije. Ali sada je demokratija, sistem, odbrambena struktura naših teritorija je pod pritiskom i mislim da moramo da otvorimo oči ljudima da nismo u stanju da branimo našu zemlju, naš sistem, samo nadajući se da će Amerikanci brinuti o nama. Ako klub poput našeg ne pozove ljude na diskusiju o ovome, ko bi to trebalo da uradi?", naveo je Kramer.

Rajnmetal je osnovan 1889. godine i bio je jedan od najvećih nemačkih proizvođača naoružanja tokom oba svetska rata. Fabrika je koristila prinudni rad tokom Drugog svetskog rata.