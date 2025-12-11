DA LI MILOJEVIĆ OSTAJE NA KLUPI ZVEZDE? Evo šta je rekao trener crveno-belih...
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici 6. kola Lige Evrope.
Strelac pobedonosnog gola za crveno-bele bio je Mirko Ivanić u 55. minutu.
Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.
U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte
Na konferenciji za medije posle meča emotivno je govorio trener crveno-belih Vladan Milojević.
Milojević je upitan kroz šta prolaze igrači Zvezde zbog razočaravajućih rezultata u domaćem prvenstvu i da li će ostati u januaru na klupi aktuelnog šampiona Srbije.
"Kada sam pričao o 10%, pričam o stvarima vezanim za tim, da prolazimo kroz probleme, velike povrede, to je teško, dosta putovanja imamo, daju momci sve od sebe, ali pritisak je kada igrate u klubu kakav je Zvezda. Treba nam dosta vremena da to analiziramo, bez nečega skrivenog, igraju igrači pod temperaturom ili zato što moraju da igraju. Imali smo dosta mlađarije na klupi, sa jednom utakmicom, generalno to. Ovo drugo nije pitanje za mene, ja sam u klubu, šta će biti i kako će biti, imamo još dve utakmice, pa ćemo videti", rekao je Milojević.