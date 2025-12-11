Slušaj vest

Strelac pobedonosnog gola za crveno-bele bio je Mirko Ivanić u 55. minutu.

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.

Zvezda je ovom pobedom već je zaradila važne bodove i koeficijent kako za sebe, tako i za srpski fudbal.

Naime, Zvezda je na svoj konto dodala još 2.000 bodova, pa sada iz grupne faze već ima 7.000 bodova, pošto je odbranila 3.000 bodova remijem sa Seltikom i pobedom nad Lilom, a onda je dodala prethodno još 2.000 bodova trijumfom nad rumunskim FCSB u Beogradu.

Zvezda sada ima ukupno 41.000 bodova i nalazi se među najboljim klubovima na Starom kontinentu.

Što se tiče koeficijenta za srpski fudbal, Zvezda je doprinela sa 0.500 bodova ovom pobedom, pa naša zemlja sada ima koeficijent od 23.875 i nalazi se na 24. mestu iza Rumunije, Mađarske i Hrvatske.

Zvezda je zaradila pobedom i 450.000 evra, tako da je od mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope do sada uzela 1.500.000 evra uz dodatnih 4.310.000 evra koje pripada svakom klubu.