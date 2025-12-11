Zvezda se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli Lige Evropa sa 10 bodova, dok je Šturm 28. sa četiri boda.
ZVEZDAN TERZIĆ TRADICIONALNO OTVORIO ŠAMPANJAC: Osmesi na licima čelnih ljudi Zvezde posle trijumfa nad Šturmom
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa. Pobednički gol za crveno-bele postigao je Mirko Ivanić u 55. minutu.
Posle treće uzastopne pobede Zvezda je sakupila 10 bodova i sada je veoma blizu plasmana među osam najboljih i direktnog prolaska u osminu finala. Na ruku joj ide i raspored, jer će u pretposlednjem kolu 22. januara gostovati Malmeu, koji je na začelju tabele sa samo jednim bodom.
Rukovodstvo Zvezde veliku pobedu nad Šturmom proslavilo je otvaranjem šampanjca.
