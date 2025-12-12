Slušaj vest

Ovo je bila velika pobeda za Crvenu zvezdu u borbi za evropsko proleće, ali nisu sve vesti iz Graca bile dobre po tim sa Marakane.

Marko Arnautović pokušao je da igra i pored povrede, izdržao je 45 minuta, ali se stanje pogoršalo i morao je da izađe. To se, srećom, nije odrazilo na rezultat, ali je jasno da Arnautovića čekaju novi pregledi i odsustvo.

Posle meča, reprezentativac Austrije istakao je kako mu je bilo lepo u Gracu.

- Uvek je lepo vratiti se kući, imam veliko poštovanje prema Gracu. Kao i prema ljudima koji su došli na stadion. Naravno, čuo sam i zvižduke, ali... Želim Gracu sve najbolje. Bilo nam je važno da osvojimo tri boda, i napravimo korak ka plej-ofu. To što smo želeli smo i postigli - počeo je priču Marko Arnautović, pa se osvrnuo i na povredu:

1/6 Vidi galeriju Marko Arnautović na meču Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Kao što znate, ušao sam u igru povređen. Bio sam na sedamdeset, osamdeset posto. Proces oporavka je bio dobar, ali nije završen. Trebalo je da budem van terena tri do četiri nedelje. Ali zaista sam želeo da pomognem timu i budem tu. Nažalost, u desetom minutu se povreda ponovo "otvorila". Nekako sam izdržao do poluvremena. Za mene lično to nije dobro, ali pomoglo je timu i definitivno sam ponosan.

Za kraj, odgovorio je i na pitanje - da li će biti spreman za Svetsko prvenstvo na koje se Austrija plasirala.

- Daleko je to još. Ali da, mislim da ću biti spreman - zaključio je ljubimac navijača Crvene zvezde.

BONUS VIDEO: