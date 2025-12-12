Marko Arnautović igrao je povređen i morao je da napusti teren već na poluvremenu pošto je obnovio povredu, ali definitivno spada u red heroja velikog trijumfa jer je izdržao i 45 minuta u stanju koje nije idealno. Pogledajte neke od njegovih fotografija sa meča Šturm - Crvena zvezda.