Marko Arnautović odigrao je poluvreme u Gracu, pa je napustio teren zbog povrede, a ovo su njegove fotke sa meča Šturm - Crvena zvezda
Herojski izdržao 45 minuta: Marko Arnautović igrao povređen protiv Šturma, pogledajte kako je izgledao na terenu (GALERIJA)
Crvena zvezda upisala je veliku pobedu protiv Šturma u Gracu (0:1) i napravila veliki korak ka proleću u Evropi.
Marko Arnautović igrao je povređen i morao je da napusti teren već na poluvremenu pošto je obnovio povredu, ali definitivno spada u red heroja velikog trijumfa jer je izdržao i 45 minuta u stanju koje nije idealno. Pogledajte neke od njegovih fotografija sa meča Šturm - Crvena zvezda.
Marko Arnautović na meču Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
