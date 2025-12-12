Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Šturm - Crvena zvezda
LIGA EVROPE
VELIKA POBEDA CRVENO-BELIH! Ako je neko propustio meč Šturm - Zvezda: Evo kako je šampion Srbije napravio krupan korak ka evropskom proleću (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici 6. kola Lige Evrope i to golom Mirka Ivanića u 55. minutu.
Ovo je bila velika pobeda za Crvenu zvezdu u borbi za evropsko proleće i četa Vladana Milojevića sada je u odličnoj poziciji pred poslednja dva kola drugog po rangu takmičenja na Starom kontinentu.
Kako je tim sa Marakane stigao do trijumfa u Gracu? Ako ste propustili utakmicu - u sledećem snimku možete videti gol Mirka Ivanića, kao i najzanimljivije detalje sa meča. Uživajte...
