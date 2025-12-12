Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici 6. kola Lige Evrope i to golom Mirka Ivanića u 55. minutu.

Ovo je bila velika pobeda za Crvenu zvezdu u borbi za evropsko proleće i četa Vladana Milojevića sada je u odličnoj poziciji pred poslednja dva kola drugog po rangu takmičenja na Starom kontinentu.

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Kako je tim sa Marakane stigao do trijumfa u Gracu? Ako ste propustili utakmicu - u sledećem snimku možete videti gol Mirka Ivanića, kao i najzanimljivije detalje sa meča. Uživajte...

STURM-ZVEZDA_60.JPG
Zvezdan Terzić
FK Crvena zvezda
STURM-ZVEZDA_29.JPG

 BONUS VIDEO:

Delije slave pobedu nad Šturmom Izvor: Kurir