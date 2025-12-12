Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde golom Mirka Ivanića ostvarili su veliku pobedu protiv Šturma u Gracu (0:1) i ovo je bio krupan korak ka proleću u Ligi Evrope.

Tim sa Marakane odigrao je hrabro i taktički zrelo, te je nagrađen za to sa tri boda, a šanse za plasman u nokaut fazu značajno su porasle.

Foto galerija iz Graca

To je izračunao i superkompjuter, čija će prognoza oduševiti sve navijače Zvezde. Specijalizovani sajt "Football Meets Data", zadužen za statistiku i projekcije, izračunao je kako crveno-beli imaju 99 odsto šansi da se nađu među 24 tima koja nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope.

Ipak, za top osam se Zvezdi daje tek dva odsto šansi, ali to ne bi trebalo da brine navijače tima sa Marakane jer je prvobitni cilj bio naći se među 24 ekipe.

Nije isključeno da četa Vladana Milojevića pobedama protiv Malmea u gostima i Selte kući stigne među osam najboljih, ali će za to morati da se poklope i neki drugi rezultati. Razlika između Zvezde i ekipa koje su na deobi osmog mesta (Braga i Porto) je samo tri boda, ali su crveno-beli od pomenutih timova poraženi u Portugalu.

Pogledajte prognozu superkompjutera koja će oduševiti sve navijače Zvezde:

