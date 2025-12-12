Slušaj vest

Nikada ne otpisujte Crvenu zvezdu. Posebno kada je ranjena i posrće. Tada je najopasnija.

Šturm iz Graca na svojoj koži osetio je bes Crvene zvezde koja je protutnjala kroz Grac i slavobitno se posle gola Mirka Ivanića vratila kući u Beograd. Sa deset bodova na svom kontu izabranici trenera Vladana Milojevića drže vlastitu sudbinu u Ligi Evrope u svojim rukama. Dva kola su ostala do kraja grupne faze, a Crvenu zvezdu čekaju gostovanje u Malmeu i utakmica protiv Selte na stadionu "Rajko Mitić". Sa tri boda gotovo sigurno će biti plasirani među 24 najbolja tima Lige Evrope i tako izboriti "evropsko proleće". Sa šest bodova mogu da se domognu i mesta među osam ekipa koje ima garantuje ozbiljnu finansijsku dobit, ujedno i plasman u osminu finala drugog po rangu UEFA takmičenja.

Ali, treba biti realan. Da je neko ljudima iz Crvene zvezde ponudio deset bodova posle šest kola, sigurno bi oberučke prihvatili. S obzirom na pravu bolnicu u igračkom kadru tokom cele jeseni, ovakav uspeh je pravi podvig, ali i poruka čelnicima kluba da moraju pažljivije i bolje da odrade prelazne rokove. Zašto? Zato što je ovakva Crvena zvezda na ivici... Baš iz razloga koje smo naveli.

Strelac odlučujućeg gola za mnogo važan trijumf u Gracu bio je Mirko Ivanić, koji je utakmicu protiv Šturma odigrao kapitenski. Uvek je bio na pravom mestu, vukao svoj tim onako kako to radi pravi lider. Na kraju je nagrađen golom posle savršenog kornera Timija Maksa Elšnika. Skinuo je teško breme sa svojih leđa Ivanić, koje je vukao poslednjih nekoliko meseci, kada ga gol jednostavno nije hteo.

Nije da nije bilo grešaka i propusta u igri Crvene zvezde. To se pre svega odnosi na igru Milsona, a i donekle Tomasa Handela, mada je on celo prvo poluvreme igrao na neprirodnoj poziciji, a kod gola bio inicijator akcije posle kojeg je izboren korner. Milson je u Austriji bio najslabija karika crveno-belih, jer je Šturm posle njegovih grešaka dolazio do gola prvaka Srbije i izazivao zebnju kod navijača.

Utakmica u Gracu bila je i savršeno pripremljena i odlično vođena od strane trenera Vladana Milojevića. Upisao je osporavani Zvezdin strateg treću pobedu zaredom u Ligi Evrope, prvu na strani i to bez primljenog gola. Podatak vredan pažnje. Posebno je Zvezda besprekorno izgledala u drugih 45 minuta, kada je povela, sačuvala vođstvo i što je jako važno, protivniku nije dozvolila nijednu priliku za gol. Menjao je pozicije svojim igračima Milojević i tako zbunio igrače Šturma, dok su mu izmene bile pune pogodak i u pravo vreme.

Zvezdi je sada ostalo da odigra dve utakmice do kraja polusezone. Koliko god je dobra i obećavajuća slika u Ligi Evrope, toliko je zabrinjavajuća i loša u domaćem prvenstvu. Crveno-beli su sami sebe doveli u nepriliku da nisu prvi u Srbiji, iako ruku na srce, imaju duplo, ako ne i više bolji tim od svih ekipa Superlige. Veliki ispit za Vladana Milojevića i njegove igrače biće gostovanje u Bačkoj Topoli u ponedeljak od 19.30 sati. Ako pobede TSC na krilima energije iz Graca, imaće priliku da polusezonu zatvore na pravi način protiv lučanske Mladosti narednog vikenda. U suprotnom biće opet žuči, a samim tim i neizvesnosti oko sudbine trenera Vladana Milojevića i nekih fudbalera.

Kapa dole: Arnautoviću Zvezda važnija od zdravlja!

Marko Arnautović je još jednom pokazao da je mnogo važan igrač za Crvenu zvezdu.

Na svoju odgovornost igrao je protiv Šturma, iako u potpunosti nije izlečio povredu mišića. Sa zavojem, šetajući, sa minimalnim radijusom kretanja bio je od koristi svom timu. Proigravao je iz prve, pravio saigračima šanse... A, onda kada više nije mogao, bodrio je svoj tim sa klupe, proživljavao svaku šansu, ili grešku. Na kraju, izašla je iz njega erupcija oduševljenja, prvo posle gola Mirka Ivanića, a onda i na kraju kada je slavio trijumf sa Delijama i saigračima. Samo da napomenemo u sve četiri utakmice u kojima je Zvezda došla do bodova, protiv Seltika, Lila, FCSB i Šturma Marko Arnautović utkao je i svoj učinak. A, on nije bio mali.

