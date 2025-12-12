NEVEROVATNA KOLIČINA NOVCA JE U PITANJU! Ako Real otpusti trenera moraće da mu isplati silne milione
Malo ga podržavaju, pa malo žele da ga smene i tako u krug. Deluje da je takva situacija Ćabija Alonsa, ako je verovati medijima u Španiji.
Alonso ima podršku dobrog dela navijača, a navodno, još uvek i od uprave kluba, ali činjenica je da se govori o smeni proslavljenog fudbalera, a sada trenera.
Ćabi Alonso je dobro počeo svoj boravak na klupi Reala, ali je "kraljevski klub" upao u rezultatsku krizu.
Nakon poraza od Mančester sitija na stadionu Santjago Bernabeu ponovo mogu da se čuju razne spekulacije kada je reč o sudbini bivšeg trenera Bajer Leverkuzena.
Španac će ostati na klupi još neko vreme, a u slučaju da ne dođe do poboljšanja, samo je pitanje koliko strpljenja će imati u Madridu.
Međutim, ukoliko odluče da daju otkaz Alonsu, pristaće da se odreknu i ozbiljne količine novca.
Prema određenim informacijama, Španac ima trogodišnji ugovor, a sada se pojavila informacija da u njemu postoji i klauzula koja će biti aktivirana u slučaju otkaza.
Real će morati da isplati celokupan preostali iznos Alonsu, a prema navodima španskih medija, radi se o sumi većoj od 30 miliona evra.
Bonus video: