Šturm je kao domaćin poražen od Crvene zvezde u 6. kolu Lige Evrope.

Taj ishod crveno-belima je praktično otvorio vrata evropskog proleća, dok je ekipa iz Graca sada sa minimalnim šansama za plasman u nokaut fazu.

- Može da se vidi da na ovom nivou morate da iskoristite svoje šanse i uhvatite momentum. Nismo to uspali da uradimo i nismo bili pažljivi tokom prekida. Znao sam unapred da nećemo igrati napadački fudbal 90 minuta. Iskusan i smiren tim, vrhunski tim poput Crvene zvezde, to koristi - rekao je Zamuel posle meča.

U 70. minutu je poništen jedanaesterac za Šturm zbog faula koji je prethodno napravljen nad Tomašom Handelom, a Zamuel smatra da je takva odluka pogrešna i da je fudbaler Zvezde lako iznudio prekršaj.

- Nije mi jasno zašto se VAR vratio na tu situaciju pre penala. Četvrti sudija je stajao metar od njega, linijski sudija je stajao pored njega. Za mene je to normalan duel gde je igrač veoma lako pao - rekao je Zamuel, a preneo austrijski "Skaj sport".

Golman Šturma, Oliver Kristensen, nezadovoljan je startom drugog poluvremena.

- Ako tako izađete iz svlačionice i stavite se pod pritisak u prvih deset minuta, onda ostajete sa nula poena - je golman koji će se uskoro vratiti u Fiorentinu, odakle je stigao na pozajmicu.

