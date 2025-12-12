Slušaj vest

Predsednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić i generalni sekretar Milorad Nikolić danas su u Obrenovcu, na stadionu FK Radnički Obrenovac, prisustvovali zvaničnom otvaranju novog travnatog terena, realizovanog kroz zajednički projekat FS Beograda i Gradske opštine Obrenovac.

Kao što smo ranije isticali, lokalna samouprava je izdvojila značajna sredstva, preuzela obavezu realizacije građevinskih radova i u roku, čak i pre predviđenog roka, u potpunosti završila sve grube radove i pripremila teren sa kompletnom drenažom. Na tako pripremljenu podlogu postavljena je nova travnata podloga, koju je finansirao FS Beograda kroz pomoć koju je Savez dobio od Fudbalskog saveza Srbije.

Rukovodstvo FS Beograda dočekao je gradski menadžer Miroslav Čučković, predsednik Gradske opštine Obrenovac Miloš Peković, direktor JKP „Obrenovac“ Ivan Jegorović, direktor „PRO TENT“-a Slobodan Vujičić, predsednik Komisije za sport Igor Vjetrović, član Veća Gradske opštine Obrenovac Ivan Stojić, kao i predsednik FK Radnički Obrenovac Marko Babić.

Ovim projektom još jednom potvrđujemo da saradnja između Fudbalskog saveza Beograda, lokalnih samouprava i države daje konkretne i vidljive rezultate. Država u kontinuitetu podržava projekte Saveza i nastoji da izađe u susret zahtevima koji su ključni za stabilno funkcionisanje sistema, dok FS Beograda kroz ovakve inicijative doprinosi stvaranju uslova neophodnih za razvoj dece, omladine i lokalnih klubova. Ovo je za Obrenovac značajan iskorak napred i primer kako zajedničkim radom možemo postići važne pomake.

Kao što je već najavljeno, u narednih šest meseci FS Beograda će, u saradnji sa još pet opština, završiti već započete projekte i otvoriti ukupno pet novih terena. Time jasno pokazujemo pravac kojim želimo da idemo i potvrđujemo da ćemo, u okvirima naših mogućnosti, pomagati svim klubovima — ne samo kroz ulaganja u infrastrukturu, već i kroz kontinuiranu podršku u vidu sportske opreme i druge vrste pomoći.

Najveća snaga novog rukovodstva ogleda se u neposrednom odnosu sa klubovima. Obilazimo svaki klub, razgovaramo sa rukovodstvima, trenerima i igračima, želimo da čujemo njihove potrebe i probleme, kako bismo zajednički pronašli adekvatna i održiva rešenja.

