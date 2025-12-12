Slušaj vest

Hrvatski golman Dominik Livaković odbio je da brani za špansku Đironu, iako ga je trener molio stane među stative umesto standarnog golmana Paula Gazinage.

Livaković, koji je poslednjeg dana prelaznog roka stigao u Đironu na pozajmicu iz Fenrbahčea, nezaodovoljan je svojim statusom i čvrsto je rešio da u januarskom prelaznom roku napusti klub. Ove sezone nije upisao nijedan nastup za Đironu i neće...

Ako nastupi za španski klub, Hrvat neće moći da promeni sredinu, jer je već ove sezone branio za Fenerbahče.

Hrvat je druga opcija u Đironi i to mu se nimalo ne dopada. Kako ne bi presedeo i narednih pola godine na klupi odlučio je da promeni sredinu, jer je ozbiljno zabrinut za svoj status u reprezentaciji Hrvatske pred Mundijal.

To je jasno stavio do znanja i treneru Mičelu.

"On sjajna osoba, ali ima vremenski okvir i ciljeve drugačije od Đironinih. Ovo je privatna stvar, ali pričam ovo jer navijači treba da znaju kakva je situacija. Želi da igra zbog Svetskog prvenstva, ne zbog Đirone, i on mi je to rekao. Bio je iskren, pa tako sam i ja. Tako stoje stvari. Tada mi je rekao da nije želeo da bude ovde i da nije želeo da igra jer želi da ide, ne želi da igra za Đironu. Ono u Kupu nije bila taktička odluka. Želeo sam da brani, on je rekao da neće", otkrio je trener.

Mičel je otkrio da je Livaković odbio da brani, pa je Gazinaga sa temperaturom 38 morao da stane među stative.

"Ne volim da pričam o privatnim razgovorima koje vodim sa igračima, ali ponekad je to neizbežno. Imamo jednog golmana na raspolaganju. Gazaniga je u kupu branio prehlađen, sa temperaturom 38. Bilo je to pre tri meseca, kasnije smo imali još dva razgovora i njegov odgovor je bio isti - želim da idem. I ukoliko Gazaniga sutra bude imao problem ili dobije suspenziju, šta će onda biti? Nadam se, zbog svih nas, da se to neće desiti".

Uveliko se spekuliše da bi Livaković mogao da se vrati na zimu u Dinamo Zagreb iz kojeg je pre dve i po godine otišao u Fenerbahče.

