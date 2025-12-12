Slušaj vest

Za prosečnog fudbalskog navijača odlazak na Mundijal postao je nemoguća misija.

Cene ulaznica za utakmice Svetskog prvenstva, koje se 2026. godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku otišle su u nebesa, što je izazvalo bes navijačkih udruženja širom sveta, koja optužuju FIFA za pohlepu i "monumentalnu izdaju" tradicije takmičenja.

Ulaznice za Mundijal 2026. višestruko su skuplje nego za prethodni turnir u Kataru. Pored same karte, navijači moraju računati i na dodatne troškove: vizu, put, hranu i smještaj, što ukupnu cenu odlaska na prvenstvo čini gotovo nedostižnom za veliki deo običnih ljubitelja fudbala.

Zbog toga se oglasilo udruženje "Navijači Evrope", koje otvoreno optužuje FIFA-u za "iznudu" i traži hitnu obustavu prodaje karata. Ni britanski navijači nisu ostali nemi – Udruženje navijača Engleske poručuje da su cene "šamar svim ljubiteljima fudbala".

Najveći šok izazvale su cene ulaznica za finale na njujorškom Metlajf stadionu. Standardne karte koštaju 3.119 funti (4.185 dolara), bolja mesta 4.162 funte (5.560 dolara), dok će najbolja mesta za "obične" navijače biti čak 6.615 funti (8.860 dolara). To je sedmostruko skuplje od finala u Kataru, gde je najjeftinija karta iznosila 450 funti, prenosi BBC.

FIFA ove godine nije predvidela nikakve popuste - ni za decu, porodice, ni ranjive grupe.

