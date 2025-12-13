Slušaj vest

Utakmicama 19. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli, dok će lider prvenstva Partizan dočekati Napredak.

Prva utakmica 19. kola igraće se danas od 13 časova, kada će Čukarički dočekati Radnik, a sat vremena kasnije igraće Radnički i Javor u Kragujevcu.

Od 16.30 časova sastaće se Vojvodina i OFK Beograd, a od 18 sati Železničar će u Pančevu ugostiti IMT.
Fudbaleri Partizana dočekaće od 18.30 časova Napredak.

U nedelju će se igrati dva meča, Mladost će u Lučanima od 13 sati dočekati Spartak, a Novi Pazar će od 17 časova dočekati Radnički iz Niša.

Poslednja utakmica 19. kola igraće se u ponedeljak od 19.30 časova, kada će se u Bačkoj Topoli sastati TSC i Crvena zvezda.

Partizan je vodeći na tabeli Superlige Srbije sa 43 boda, Zvezda je drugoplasirana sa 41, a na trećem mestu se nalazi Vojvodina sa 36.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalSTOJAKOVIĆ PRED PARTIZAN - NAPREDAK: Velika je odgovornost biti na prvom mestu!
Nenad Stojaković
FudbalCENE KARATA ZA MUNDIJAL OTIŠLE U NEBESA, NAVIJAČI OGORČENI! Za prosečnog ljubitelja fudbala odlak na SP - nemoguća misja! Ulaznice 7 puta skuplje nego u Kataru!
Mundijal 2026
FudbalCEO SVET ČEKA ISHOD OVOG RAZGOVORA! Salah je napravio pometnju kakva se ne pamti, Arne Slot najavio sastanak od kojeg sve zavisi!
FudbalSLAVNI FUDBALER OTKRIO NEPOZNATE DETALJE IZ KARIJERE: Dobijao sam pretnje smrću zbog toga! Kuća mojih roditelja bila je išarana grafitima!
screenshot-1.jpg

Slavlje Crvene zvezde u Gracu Izvor: TV Arena sport/Screenshot