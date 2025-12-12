Slušaj vest

Ćabi Alonso će ostati trener Reala posle poraza od Mančester sitija, ali mu je sada stolica uzdrmanija nego inače, a mogla bi da se okrene naopako ako izgubi i meč protiv Alavesa.

Ono što je veliki problem za njega jeste činjenica da će Alaves ući naoštren i spreman za duel, dok Real Madrid ima muke sa povredama, pre svih Kilijana Mbapea.

Da li će Francuz na teren u nedelju?

"Marka" piše da su velike šanse da Mbape neće igrati u nedelju jer Real ne želi previše da rizikuje.

1/12 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

"Još uvek je rano da govorimo o tome da li će biti spreman u nedelju. I bez njega smo stvarali šanse, ali je svakako falio večeras", rekao je sinoć Ćabi Alonso.

Mbape je ove sezone u fantastičnoj formi, postigao je do sada 25 golova.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: