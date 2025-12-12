Slušaj vest

Savo Milošević je bez kluba od aprila ove godine kada je napustio iranski Nasai, a prethodno je drugi put sedeo na klupi Partizana.

Crno-bele je napustio posle osam mečeva, a Nasai nakon 10 utakmica.

Sada se spekuliše o njegovom odlasku u Rusiju.

Prema navodima tamošnjih medija, za Miloševića su zainteresovana dva kluba koja pregovaraju sa njim.

Nije navedeno koje dve ekipe su u pitanju, ali se nagađa da bi jedna mogla da bude Spartak iz Moskve koji je nedavno napustio Dejan Stanković, a druga Rubin, u kojem je Savo Milošević igrao na kraju karijere.

