Kako izgleda jedan dan profesionalnog fudbalera? Ako vas je ovo zanimalo, odgovor vam je dao RFK Grafičar i to novom emisijom koja se objavljuje na YouTube kanalu kluba sa Senjaka!

U emisiji "Dan sa Grafosom", možete videti kompletan dan igrača tima sa Senjaka. U prvom izdanju ove emisije gost / domaćin bio je vezista "ljubičastih", Jakša Jevremović.

Jakša Jevremović RFK Grafičar Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Šta radi Jakša od jutra do mraka, od doručka, preko treninga, oporavka, pa sve do povratka u kraj u kom živi i u kom je odrastao? Sve to možete videti u prvom izdanju emisije "Dan sa Grafosom" u kojoj ćete Jakšu Jevremovića upoznati iz totalno drugačijeg ugla.

