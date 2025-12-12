RFK Grafičar nastavio je sa novim projektima, a u prvoj epizodi emisije "Dan sa Grafosom" gost je bio Jakša Jevremović
DAN SA GRAFOSOM
KAKO IZGLEDA DAN JEDNOG FUDBALERA?! Nova emisija Grafičara: Upoznajte Jakšu Jevremovića iz totalno drugačijeg ugla! (VIDEO)
Kako izgleda jedan dan profesionalnog fudbalera? Ako vas je ovo zanimalo, odgovor vam je dao RFK Grafičar i to novom emisijom koja se objavljuje na YouTube kanalu kluba sa Senjaka!
U emisiji "Dan sa Grafosom", možete videti kompletan dan igrača tima sa Senjaka. U prvom izdanju ove emisije gost / domaćin bio je vezista "ljubičastih", Jakša Jevremović.
Jakša Jevremović RFK Grafičar Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Šta radi Jakša od jutra do mraka, od doručka, preko treninga, oporavka, pa sve do povratka u kraj u kom živi i u kom je odrastao? Sve to možete videti u prvom izdanju emisije "Dan sa Grafosom" u kojoj ćete Jakšu Jevremovića upoznati iz totalno drugačijeg ugla.
