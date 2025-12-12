Slušaj vest

Espanjol je verovatno najprijatnije iznenađenje u dosadašnjem delu španske Primere. Ekipa iz Katalonije posle 15 odigranih utakmica sakupila je 27 bodova i nalazi se na visokoj petoj poziciji, odmah iza četiri učesnika Lige šampiona Barse, Reala, Viljareala i Atletika.

Svoj udeo u odličnim partijama kluba iz Katalonije u ovoj sezoni ima i srpski golman Marko Dmitrović. On je prošlog leta došao u Espanjol iz Leganesa kao zamena za sadašnjeg čuvara mreže Barselone Đoana Garsije.

"Osećam se bolje nego ikada, ovo bi mogao da bude najbolji trenutak u karijeri otkako sam postao profesionalac. Više se fokusiram na osećanja, nego na statistiku, i uživam u svemu kroz šta prolazim", započeo je Dmitrović intervju za španske medije.

To što je zamenio jednog od najboljih španskih golmana Garsiju nije predstavljalo dodatni pritisak za Dmitrovića.

"Nije me opteretilo, niti mi je dalo dodatan podsticaj i energiju. Đoan je fantastičan golman, ali smo različiti. Svako od nas ima slabosti, kao i prednosti. U Sevilji sam osećao veći pritisak kada je trebalo da zamenim Bunua. Bila je to greška", naučio je lekciju 33-godišnjak.

1/4 Vidi galeriju Marko Dmitrović u dresu Espanjola Foto: Fotoarena / ddp USA / Profimedia, Santiago Regaira / Zuma Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Iako Espanjol igra sjajno, Dmitrović ne želi da se stvara euforija.

"Znam da mnogi neće razumeti, da će nam reći da moramo da budemo ambiciozni, čak i da ciljamo Ligu šampiona, osvojimo La Ligu… Sve to je veoma lepo i pozitivno, međutim, oni koji su u ovoj profesiji više od jedne decenije, znaju kako stvari funkcionišu. Videli smo to u Kupu kralja, može da vas izbaci tim koji je tri ranga ispod vas. Ako dođemo do te tačke, gledaćemo unapred, ali se nećemo opuštati do poslednjeg trenutka", kazao je Srbin, i poslao poruku za kraj.

"Živimo u društvu u kome se svi, uključujući i nas, veoma brzo prilagođavaju dobrim vremenima. Do borbe dođe kada su loša, tada se treba nositi. Kada vredno radimo na nečemu i to postignemo, ne uživamo u tome. Moramo da budemo ambiciozni, ali isto tako da postoji i utemeljenje u stvarnosti. Biti ambiciozan nije isto što i biti sanjar", zaključio je Dmitrović.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: